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«Зенит» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Зенит» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Анжи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Анжи» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Артём Любимов.

«Зенит» набрал 45 очков в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) — на предпоследнем, 15-м месте.

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