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«Атлетик» одержал победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»

«Атлетик» одержал победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»
Футбол / Испания

В матче 32-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. В концовке первого тайма ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Райо Вальекано» Алекс Морено. На 50-й минуте Уильямс оформил дубль. Через 2 минуты вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Луис Адвинкула. На 72-й минуте хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия укрепил преимущество хозяев. В концовке встречи, на 85-й минуте, второй гол «Райо Валькано» забил нападающий Рауль Де Томас.

«Атлетик» набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (27) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице Примеры.

Испания - Примера. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 – Уильямс – 2, 1:1 – Морено – 45, 2:1 – Уильямс – 50, 3:1 – Гарсия – 72, 3:2 – Де Томас – 85
Удаления: нет – Адвинкула, 52
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