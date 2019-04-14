«Атлетик» одержал победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»

В матче 32-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. В концовке первого тайма ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Райо Вальекано» Алекс Морено. На 50-й минуте Уильямс оформил дубль. Через 2 минуты вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Луис Адвинкула. На 72-й минуте хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия укрепил преимущество хозяев. В концовке встречи, на 85-й минуте, второй гол «Райо Валькано» забил нападающий Рауль Де Томас.



«Атлетик» набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (27) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице Примеры.