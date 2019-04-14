«Ростов» — «Спартак»: Зе Луиш получил мышечную травму

Кабовердийский нападающий «Спартака» Зе Луиш получил травму в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (счёт 1:1, перерыв).

Форвард получил мышечную травму в концовке первого тайма и был заменён. Вместо него на поле вышел хавбек Софьян Ханни.

В ближайшее время Зе Луиш пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

28-летний Зе Луиш перешёл в «Спартак» из «Браги». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей (два — с пенальти), а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.