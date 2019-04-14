«Ростов» — «Спартак»: болельщики принесли баннер в поддержку Глушакова

В матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» болельщики принесли на трибуны баннер в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.

«Брат, мы с тобой. Миллерово», — гласит надпись на баннере.

Матч «Ростов» — «Спартак» начался в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что часть болельщиков «Спартака» на матчах команды регулярно выражает протест против присутствия Глушакова в составе. Ранее у него был конфликт с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2020 года.