«Ростов» — «Спартак»: болельщики принесли баннер в поддержку Глушакова

В матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» болельщики принесли на трибуны баннер в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.
«Брат, мы с тобой. Миллерово», — гласит надпись на баннере.
Матч «Ростов» — «Спартак» начался в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что часть болельщиков «Спартака» на матчах команды регулярно выражает протест против присутствия Глушакова в составе. Ранее у него был конфликт с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.
В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2020 года.
Избитый фанат «Спартака»: я полностью «Карреровер», в «ОПГ Ромашку» тоже верю