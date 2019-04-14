«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»

Завершился заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Аугсбургом». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Первыми в игре забили хозяева. На 14-й минуте отличился Гонсало Пасьенса. На 31-й минуте равновесие в счёте восстановил Марко Рихтер. Он же уже в добавленное к первому тайму время оформил дубль. На 47-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удалён их полузащитник Желсон Фернандеш. На 84-й минуте точку в матче поставил Михаэль Грегорич.

«Айнтрахт» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 52 очка в активе. «Аугсбург», набрав 28 баллов, поднялся на 14-ю позицию.