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«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»

«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»
Футбол / Германия

Завершился заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Аугсбургом». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Первыми в игре забили хозяева. На 14-й минуте отличился Гонсало Пасьенса. На 31-й минуте равновесие в счёте восстановил Марко Рихтер. Он же уже в добавленное к первому тайму время оформил дубль. На 47-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удалён их полузащитник Желсон Фернандеш. На 84-й минуте точку в матче поставил Михаэль Грегорич.

«Айнтрахт» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 52 очка в активе. «Аугсбург», набрав 28 баллов, поднялся на 14-ю позицию.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Пасьенса – 14, 1:1 – Рихтер – 31, 1:2 – Рихтер – 45+4, 1:3 – Грегорич – 84
Удаления: Фернандеш, 47 – нет
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