Ванда Нара: у Икарди отобрали капитанство, но не счастье играть за «Интер»

Ванда Нара, жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала ситуацию с аргентинским футболистом.

Форвард был выведен из состава «Интера» после критики в адрес клуба со стороны его супруги, которая обвинила «нерадзурри» в том, что они не уважают её мужа. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту игрока.

«Они смогли отобрать у него капитанскую повязку и право на исполнение пенальти, но не его счастье играть за «Интер». Икарди первым дал Перишичу пять. Вероятно, он попросил пробить, и Мауро сказал: «Да». Это не обязательно означает, что они должны быть друзьями», — цитирует Нару Tiki Taka.

В нынешнем сезоне в составе «Интера» Икарди сыграл 30 матчей, отметился 16 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с нерадзурри рассчитан до лета 2021 года.