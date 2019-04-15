Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об одном из ключевых эпизодов матча 22-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург», связанных с удалением защитника хозяев Марио Фернандеса. Напомним, встреча завершилась поражением ЦСКА со счетом 2:3.



«Об удалении Фернандеса высказались все — игроки, тренеры, специалисты, арбитры. У каждого своя версия произошедшего. Я пересмотрел запись важных моментов матча не меньше десяти раз, с десятка различных ракурсов. И всё равно не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку. Было игровое столкновение, один из игроков весьма картинно упал, а другой получил предупреждение. Если применять ту же логику, то в эпизоде, когда Обляков забивал первый гол, футболист гостей вообще должен был получать прямую красную. Поэтому затруднительно понять логику арбитра.



Но в то же время важно подчеркнуть, что вторую карточку Фернандес получил абсолютно заслуженно. Болельщикам ЦСКА наверняка досадно осознавать, что один из лидеров подвёл команду сразу в двух матчах — с «Оренбургом» и следующем с «Локомотивом», который Фернандес пропустит из-за дисквалификации. Поэтому доводы о том, какой замечательный парень Фернандес, в данной ситуации звучат нелепо. «Сидя» на карточке, футболист не имеет морального права так фолить.



Получается, что весь сыр-бор в прессе и соцсетях не из-за второй карточки и удаления Фернандеса, а из-за решения о первом предупреждении и непоследовательности в действиях главного судьи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

А. Егоров: обе карточки Фернандеса заслужены, Лапочкин хорошо провёл матч