«Леганес» и «Реал» не выявили победителя в матче Примеры

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Леганес» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес.

Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв. Автором гола стал Хонатан Сильва. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мартин Брайтвайт. В начале второго тайма положение уравнял Карим Бензема.

«Леганес», набрав 41 очко, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (61) по-прежнему занимает третье место в таблице.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. «Леганесу» предстоит гостевая игра с «Вильярреалом». Оба матча состоятся 21 апреля.