Фримпонг: в России я мог выражать себя, а в Англии всё слишком серьёзно

Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о различиях в российском и английском футболе.

«В России всё было удивительно. Восприятие настолько отличалось от реальности. Там я мог выражать себя, а вот в Англии всё слишком серьёзно. Например, послематчевые интервью, они такие скучные. Футболисты в Англии не говорят то, что думают, поскольку боятся, что их осудят. Это одна из проблем футбола, ведь в игре нужно выражать эмоции», — цитирует Фримпонга The Guardian.

В 2014 году лондонский «Арсенал» продал своего воспитанника в «Барнсли». Фримпонг играл также на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».

Далее Фримпонг выступал в России, где защищал цвета «Уфы», а также тульского «Арсенала». После этого он выступал в Швеции и на Кипре, но из-за постоянных проблем с коленом принял решение досрочно завершить карьеру.