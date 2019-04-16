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Глава футбола Мариуполя – Зеленскому: поезжай в Москву, может, Кремль загорится

Глава футбола Мариуполя – Зеленскому: поезжай в Москву, может, Кремль загорится
Футбол / Прочие турниры

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлёв опубликовал сообщение в социальной сети в адрес кандидата в президенты Украины Владимиром Зеленским после его визита в Париж за несколько дней до пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

«Срочная новость. Зеленского отказываются пускать к себе страны Евросоюза. После посещения Франции, сгорел собор Парижской Богоматери. Володя, поезжай в Москву, может, Кремль загорится», – написал Журавлёв в «Фэйсбуке».

Напомним, 12 апреля в Париже состоялась встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

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