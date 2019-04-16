Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уолтерс: мне сказали, что Фергюсон видит чемпионом Англии «Ливерпуль»

Уолтерс: мне сказали, что Фергюсон видит чемпионом Англии «Ливерпуль»
Футбол / Англия

Бывший футболист сборной Ирландии Джонатан Уолтерс рассказал о мыслях бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я разговаривал с Филом Бардсли. Он рассказал мне, что сидел рядом с Фергюсоном, и тот считает, что «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, потому что, по его мнению, «Манчестер Юнайтед» сможет отобрать очки у «Манчестер Сити» в личной встрече», — цитирует Уолтерса Daily Mail со ссылкой на BBC.

«Ливерпуль» после 34 туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 85 очков. «Манчестер Сити» (83) располагается на второй строчке, но имеет игру в запасе.

Мерсисайдцам до конца сезона предстоит встретиться с «Кардифф Сити», «Хаддерсфилд Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». «Горожане» сыграют с «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли», «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» и «Ман Сити» выиграть АПЛ после 34-го тура
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент