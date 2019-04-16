Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» и «Ман Сити» выиграть АПЛ после 34-го тура

В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл дома «Челси» (2:0), а «Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас» (3:1). Сейчас у команды Юргена Клоппа на два очка больше (85 против 83), но подопечные Пепа Гвардиолы сыграли на один матч меньше.



Букмекеры оценивают шансы «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии коэффициентом 1.73. Это соответствует вероятности 54%. Поставить на «Ливерпуль» можно за 2.10 (46%). У остальных клубов уже нет математических шансов выиграть чемпионат: идущий третьим «Тоттенхэм» отстаёт от лидера на 18 очков.



В 35-м туре «Ман Сити» примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардиффом».



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