Лейва отверг обвинения в оскорблении журналиста-инвалида

Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва опроверг информацию о том, что после выездного матча 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» он оскорбил одного из миланских журналистов в инвалидной коляске.

Ранее появилась информация, что официальные лица матча отметили в своих сообщениях инцидент между Лукасом и сотрудником миланской прессы Уго Аллеви. Предполагалось, что бразилец сказал Аллеви: «Просто сиди и молчи».

«Я хотел бы прояснить, что обвинения, сделанные недавно в отношении меня после игры в Милане, являются полностью ложными и необоснованными. Моя задача — безоговорочно подчеркнуть этот прискорбный и абсолютно ложный факт обо мне, учитывая, что я никогда не проявлял неуважения к кому-либо за 10 лет в качестве футболиста. Учитывая, что моё образование основано на уважении и здравом смысле, я никогда не потерплю такого поведения», — написал хавбек в «Твиттере».