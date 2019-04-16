Месси забил гол в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2013 года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые с 2013 года отметился голом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Cope Педро Мартин в своём «Твиттере».

Месси отметился дублем в ответном матче 1/4 финала с «Манчестер Юнайтед» (счёт 2:0, идёт первый тайм).

В последний раз до этого аргентинец забивал в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2013 году в матче с «ПСЖ» (2:2).

Напомним, 31-летний Месси проводит свой 133-й матч Лиги чемпионов, выйдя на второе место в истории «Барселоны». В главном европейском турнире форвард забил 110 голов.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 45 забитых мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.