Де Лигт — о выходе «Аякса» в полуфинал ЛЧ: это безумие, у меня нет слов

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал выход амстердамской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, «Аякс» обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала турнира со счётом 2:1.



«Это безумие, что-то невероятное. У меня просто нет слов, чтобы описать эмоции! Мы смогли ещё раз доказать, что являемся сильной командой и можем усложнить жизнь любому сопернику. Мы обыграли „Реал“ и „Ювентус“, двух претендентов на победу в Лиге чемпионов. Мы очень гордимся результатом. Болельщики гордятся, город гордится. Когда „Аякс“ в последний раз выходил в полуфинал Лиги чемпионов, меня ещё не было на свете», — приводит слова де Лигта BBC.



В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов