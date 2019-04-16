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«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» победил «Ювентус» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

Счет был открыт на 28-й минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу «Аяксу» принёс Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
1 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 – Роналду – 28, 1:1 – ван де Бек – 34, 1:2 – де Лигт – 67
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