Кто станет соперником «Аякса» и «Барселоны» в ЛЧ? Разбор в программе «Про 3-4-3»

Два полуфиналиста Лиги чемпионов уже известны – «Аякс» и «Барселона». Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирали эти команды и их соперников перед матчами. Многие предположения наглядно охарактеризовали вчерашнюю игру последней голландской и испанской команды в ЛЧ.



Если вы ещё не слушали новый выпуск программы «Про 3-4-3», то самое время понять, за счёт чего могут пройти дальше оставшиеся клубы. Слушайте с самого начала или с 16:15 минуты. «Порту», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити» – кто попадёт в квартет сильнейших?



16.15. Гвардиола испугался. Разбираемся, как так вышло и что теперь будет.



23.08. Клопп полгода менял «Ливерпуль», а теперь вернул всё, как было.



26.14. Что происходит с Салахом в этом сезоне?



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