Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кто станет соперником «Аякса» и «Барселоны» в ЛЧ? Разбор в программе «Про 3-4-3»

Кто станет соперником «Аякса» и «Барселоны» в ЛЧ? Разбор в программе «Про 3-4-3»
Футбол / Лига чемпионов

Два полуфиналиста Лиги чемпионов уже известны – «Аякс» и «Барселона». Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирали эти команды и их соперников перед матчами. Многие предположения наглядно охарактеризовали вчерашнюю игру последней голландской и испанской команды в ЛЧ.

Если вы ещё не слушали новый выпуск программы «Про 3-4-3», то самое время понять, за счёт чего могут пройти дальше оставшиеся клубы. Слушайте с самого начала или с 16:15 минуты. «Порту», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити» – кто попадёт в квартет сильнейших?

16.15. Гвардиола испугался. Разбираемся, как так вышло и что теперь будет.

23.08. Клопп полгода менял «Ливерпуль», а теперь вернул всё, как было.

26.14. Что происходит с Салахом в этом сезоне?

Слушать можно везде: iTunes, Android-приложения, Podster, «ВКонтакте» и Youtube.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент