Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев». Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования. Также на презентации была проведена автограф-сессия футболиста.



«Мне сложно оценить свою работу. Я всего лишь один из редакторов книги и редактировал некоторые моменты. Мне было интересно, потому что в моём детстве таких учебников не было. Как редактировал? Получал текст, брал его с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку и перечёркивать какие-то моменты. Никакой рутины не было. Я горжусь, что для этой работы выбрали именно меня. Мне это очень приятно», — отметил Акинфеев.

Акинфеев попал в топ-10 лучших голкиперов 2018 года по версии L'Equipe