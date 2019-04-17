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Ривалдо: Артур похож на Хави, но ему нужно больше рисковать

Ривалдо: Артур похож на Хави, но ему нужно больше рисковать
Футбол / Испания

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года Ривалдо высказался об игре полузащитника «Барселоны» Артура Рамоса.

«Артур играет очень хорошо. Да, он похож на Хави. Хави начинал играть в той же манере, что и Артур, а затем начал рисковать больше. Артур в данный момент действует в аналогичной прогрессии. Он не теряет мяч и постепенно начинает больше рисковать, играть длинными передачами, разгружая Месси и Луиса Суареса. Он должен рисковать немного больше. И стараться забивать, что тоже важно», — приводит слова Ривалдо El Mundo Deportivo.

Артур перешёл в «Барселону» летом прошлого года из «Гремио» за € 31 млн. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 38 матчах и отметился двумя результативными передачами.

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