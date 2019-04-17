Ривалдо: Артур похож на Хави, но ему нужно больше рисковать

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года Ривалдо высказался об игре полузащитника «Барселоны» Артура Рамоса.

«Артур играет очень хорошо. Да, он похож на Хави. Хави начинал играть в той же манере, что и Артур, а затем начал рисковать больше. Артур в данный момент действует в аналогичной прогрессии. Он не теряет мяч и постепенно начинает больше рисковать, играть длинными передачами, разгружая Месси и Луиса Суареса. Он должен рисковать немного больше. И стараться забивать, что тоже важно», — приводит слова Ривалдо El Mundo Deportivo.

Артур перешёл в «Барселону» летом прошлого года из «Гремио» за € 31 млн. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 38 матчах и отметился двумя результативными передачами.