«Барселона» близка к подписанию де Лигта за € 80 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает ESPN.

По информации источника, руководство сине-гранатовых держит ситуацию с трансфером 19-летнего игрока под контролем. Стороны уже согласовали, что, в случае поступления предложения по футболисту от другого потенциального покупателя, амстердамский клуб уведомит об этом каталонцев. Капитан «Аякса» также заинтересован в переходе именно в стан чемпиона Испании. Его агент Мино Райола находится в постоянном контакте с «Барсой».

Трансфер голландца оценивается в € 80 млн. На него также претендуют «Ювентус» и «Бавария». В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт сыграл 48 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.