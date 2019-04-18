«Манчестер Сити»: wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw

Пресс-служба «Манчестер Сити» отреагировала на отмену гола полузащитника «горожан» Рахима Стерлинга и вылет команды из Лиги чемпионов.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала турнира, в компенсированное время Стерлинг отправил мяч в сетку ворот «Тоттенхэм Хотспур», однако главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора. По итогам двух матчей «горожане» покинули соревнование (0:1, 4:3).

После отмены гола на официальной странице «Манчестер Сити» в «Твиттере» появилась следующая запись: «wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw».

Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Мадриде.