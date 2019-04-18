Чакыр отменил гол Стерлинга в ворота «Тоттенхэма» на 90+3-й минуте с помощью VAR

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» хозяева забили гол на 90+3-й минуте.

Этот мяч выводил «горожан» в полуфинал турнира. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после того, как эпизод с голом был просмотрен в повторе при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной этого решения стал офсайд у форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, к которому мяч попал после рикошета от Бернарду Силвы.

Отметим, с помощью VAR Чакыр рассматривал также эпизод с третьим голом в ворота «горожан». Однако в действиях Фернандо Льоренте, который и стал автором забитого мяча, он не увидел нарушения правил.

В полуфинале турнира «Тоттенхэм» встретится с «Аяксом».