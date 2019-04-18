«Новатэк» и РФС заключили соглашение о сотрудничестве

«Новатэк» и Российский футбольный союз подписали новое соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписано на срок до 2021 года. Его условия компания пока не сообщает. Подписание контракта состоялось сегодня в офисе «Новатэк» между президентом РФС Александром Дюковым и председателем правления ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном.



«Подписано новое соглашение с Российским футбольным союзом», — сообщили Rambler News Service в Российском футбольном союзе.



«Новатэк» был генеральным партнёром Российского футбольный союза с 2015 по 2018 год. «Новатэк» — российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске в 1994 году, по данным СМИ — второй по объёмам добычи производитель природного газа в России.