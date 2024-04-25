Энцо Фернандес сделал операцию по удалению грыжи ради участия в Кубке Америки — Эдул

Опорный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес согласился на операцию по удалению паховой грыжи ради того, чтобы в составе сборной Аргентины принять участие в Кубке Америки, стартующем 20 июня в США. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, восстановление после оперативного вмешательства, которое должно быть произведено сегодня, 25 апреля, займёт около трёх недель. Таким образом, футболист пропустит остаток сезона.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что данная травма беспокоила Фернандеса на протяжении последнего месяца. При этом консервативное лечение не помогало полузащитнику.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 28 матчах АПЛ, забив три гола и отдав две результативные передачи.