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Bild: «Бавария» выплатит € 2-3 млн сборной Австрии в качестве компенсации за Рангника

Bild: «Бавария» выплатит € 2-3 млн сборной Австрии в качестве компенсации за Рангника
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник находится на продвинутой стадии переговоров с «Баварией» о том, чтобы он возглавил мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» не хочет предлагать Рангнику долгосрочный контракт, но и не хочет, чтобы он был тренером на сезон. Мюнхенцы рассчитывают, что австрийский специалист подпишет трудовое соглашение, рассчитанное до 2026 или 2027 года.

Кроме того, «Бавария» выплатит € 2-3 млн Австрийской федерации футбола в качестве компенсации за досрочный уход Рангника с поста тренера национальной команды этой страны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» может объявить о назначении Рангника на пост главного тренера команды на текущей неделе.

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