«Нужно говорить так, как есть». Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» Каштанова

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал действия нападающего «шмелей» Алексея Каштанова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

— По ходу матча было видно, что вы недовольны нереализованными моментами Каштанова. Что будете делать?

— Иногда нужно говорить так, как есть. Лёше Каштанову нужно принять одну ситуацию — после забитого мяча игра не останавливается. Следующий матч очень быстрый, нужно забивать в одном гол и не останавливаться на этом.

Он часто полностью выключается после забитого мяча. Его глупая красная карточка, полученная в матче с «Динамо», [в результате чего] он выпал из следующей игры, связана с этим. Он должен понять, что есть гол, есть продолжение игры и следующий матч. После того, как он забивает, мы долгое время не можем найти его. Так есть, мы должны об этом говорить. Возможно, он услышит таким образом. Потому что то, что говорим на тренировке, он пока не принимает», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.