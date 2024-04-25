Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно говорить так, как есть». Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» Каштанова

«Нужно говорить так, как есть». Гончаренко раскритиковал форварда «Урала» Каштанова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал действия нападающего «шмелей» Алексея Каштанова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 57'    

— По ходу матча было видно, что вы недовольны нереализованными моментами Каштанова. Что будете делать?

— Иногда нужно говорить так, как есть. Лёше Каштанову нужно принять одну ситуацию — после забитого мяча игра не останавливается. Следующий матч очень быстрый, нужно забивать в одном гол и не останавливаться на этом.

Он часто полностью выключается после забитого мяча. Его глупая красная карточка, полученная в матче с «Динамо», [в результате чего] он выпал из следующей игры, связана с этим. Он должен понять, что есть гол, есть продолжение игры и следующий матч. После того, как он забивает, мы долгое время не можем найти его. Так есть, мы должны об этом говорить. Возможно, он услышит таким образом. Потому что то, что говорим на тренировке, он пока не принимает», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Гол Роналдо принёс «Ростову» победу над «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android