Ракитич: Неймар — мой самый любимый игрок, но Месси — лучший в истории футбола

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», ответил на вопрос о сравнениях экс-нападающего сине-гранатовых Неймара с экс-форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

«В первую очередь хочу сказать, что я большой поклонник Неймара. Он [Неймар] всегда в моей команде, и он мой самый любимый игрок. Но, конечно же, Месси — лучший в истории футбола», — сказал Ракитич на подкасте ARLS.

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Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 42 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.