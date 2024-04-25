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«Ахмат» — «Сочи»: хозяева забили на 30-й минуте матча

«Ахмат» — «Сочи»: хозяева забили на 30-й минуте матча
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В эти минуты проходит перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грознеский «Ахмат» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

На 30-й минуте хозяев вывел вперёд полузащитник Лечи Садулаев.

После 24 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 23 очка. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 15-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Ахматом» волевую победу со счётом 2:1 одержали грозненцы. Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Владимир Ильин и Артём Тимофеев, а у «Сочи» отличился Кристиан Нобоа.

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