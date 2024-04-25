«Продолжаем работать с энтузиазмом». Хави — о решении остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями после того, как сегодня, 25 апреля, было объявлено, что он не покинет каталонский клуб по окончании сезона, как намеревался сделать ранее.

«Рад продолжить работать над этим проектом. Спасибо болельщикам и Клубу за доверие. Продолжаем работать с ещё большим энтузиазмом, чем когда-либо», — написал Хави в своей социальной сети.

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Напомним, ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте объявил, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом. Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.