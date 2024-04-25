«Не цепляюсь за свою должность». Консейсау прокомментировал продление контракта с «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал продление контракта с клубом. Напомним, новое соглашение португальского специалиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.

«Я должен сказать две или три важные вещи. Первое — поблагодарить нашего президента за доверие ко мне, который, конечно же, предложил это продление не из-за крепких отношений, которые, как все знают, сложились у нас на личном уровне, а из-за наших спортивных успехов. Я должен напомнить вам, что за эти семь лет мы выиграли множество титулов. За последние четыре года мы выиграли столько же титулов (шесть), сколько и два наших главных соперника. Именно для того, чтобы продолжить этот спортивный успех, президент и пригласил меня. Главные титулы, которые я завоевал как тренер, были выиграны здесь, в этом доме. Так мы и будем продолжать, опираясь на столпы, о которых так много говорит президент: компетентность, амбиции, строгость и страсть.

Я также понимаю момент ассоциативной жизни нашего клуба, и поэтому должен сказать, что я не цепляюсь за свою должность. Недостаточно иметь контракт, чтобы быть в «Порту», и это касается всех. Как всем известно, это мой любимый клуб, но есть много людей, которые любят «Порту» и не могут ему служить. Моя компетентность признана президентом и воплощена в титулы, поэтому я буду продолжать с той же страстью представлять этот клуб наилучшим образом и побеждать, потому что это то, чего мы все хотим. Как мы делали в недавнем прошлом и в более отдалённом прошлом, потому что наш президент — самый титулованный в мире. Мы будем продолжать отдавать всё, что у нас есть, чтобы наш клуб продолжал побеждать и выигрывать титулы. Теперь у нас есть игры в лиге, которые мы должны выиграть, и Кубок Португалии, который мы должны выиграть», — приводит слова Консейсау пресс-служба клуба на официальном сайте.