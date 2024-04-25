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Рой Кин: Фернандеш спасает «Юнайтед»? Он ничего не выиграл за свою карьеру!

Рой Кин: Фернандеш спасает «Юнайтед»? Он ничего не выиграл за свою карьеру!
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Бывший опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об атакующем хавбеке «красных дьяволов» Бруну Фернандеше.

«Я думаю, что он талантливый парень. Но помогает ли он людям вокруг себя становиться лучше? Ответ на 100% отрицательный. Он вытаскивает их, это прекрасно, но необходимо также вести других за собой.

Фернандеш спасает клуб? Посмотрите сами, он ничего не выиграл за свою карьеру! Посмотрите на его путь в футболе. Если он один из лучших игроков в клубе, то на нём лежит ответственность», — приводит слова Кина Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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