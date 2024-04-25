Роналдо прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом»

Полузащитник «Ростова» Роналдо дос Сантос прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, ростовчане одержали победу со счётом 1:0, а бразилец стал автором забитого мяча.

«Слава богу, что всё хорошо прошло. Мы очень рады тому, как сыграли. Понятно, что это был трудный матч, но в итоге мы смогли выиграть. Мой гол пришёл после розыгрыша стандарта. Мы тренировали стандарты вчера.

Знали, что будет нелегко, тем более соперник находится внизу турнирной таблицы. Но нам удалось защитить результат и выиграть», — сказал Роналдо в эфире «Матч ТВ.

После этой победы «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.