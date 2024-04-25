Арина Аверина надеется на победу ЦСКА в матче со «Спартаком»

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась мыслями о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Так как мы болеем за клуб ЦСКА, конечно, надеемся, что ЦСКА выиграет», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 25 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.