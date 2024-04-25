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Арина Аверина надеется на победу ЦСКА в матче со «Спартаком»

Арина Аверина надеется на победу ЦСКА в матче со «Спартаком»
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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась мыслями о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Так как мы болеем за клуб ЦСКА, конечно, надеемся, что ЦСКА выиграет», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 25 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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