«Факел» — «Крылья Советов»: Ороско открыл счёт в матче

В эти минуты идёт перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Встречу принимает Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 76-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Франко Ороско.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0).

«Факел» сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают седьмое место, набрав 36 очков по результатам 24 игр.