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«Факел» — «Крылья Советов»: Ороско открыл счёт в матче

«Факел» — «Крылья Советов»: Ороско открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Встречу принимает Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 18:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороско – 76'    

На 76-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Франко Ороско.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0).

«Факел» сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают седьмое место, набрав 36 очков по результатам 24 игр.

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