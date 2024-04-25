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«Рома» обыграла «Удинезе» в прерванном матче Серии А из-за потери сознания Н'Дика

«Рома» обыграла «Удинезе» в прерванном матче Серии А из-за потери сознания Н'Дика
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Победу одержали гости со счётом 2:1. Напомним, что этот матч начался 14 апреля, однако был остановлен при счёте 1:1. Сегодня матч был доигран.

Италия - Серия А . 32-й тур
25 апреля 2024, четверг. 21:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Перейра – 23'     1:1 Лукаку – 64'     1:2 Кристанте – 90+5'    

Главный арбитр матча Лука Пайретто остановил матч из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Эвана Н'Дика. Во втором тайме игрок упал на газон, потеряв сознание. Врачами была оказана помощь.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. На 64-й минуте нападающий римлян Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Бриан Кристанте.

На 90+5-й минуте матча победу римлянам принёс защитник Бриан Кристанте с передачи нападающего Пауло Дибалы.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков. «Удинезе» располагается на 17-й строчке, имея 28 очков.

Турнирная таблица Серии А
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