«Рома» обыграла «Удинезе» в прерванном матче Серии А из-за потери сознания Н'Дика

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Победу одержали гости со счётом 2:1. Напомним, что этот матч начался 14 апреля, однако был остановлен при счёте 1:1. Сегодня матч был доигран.

Главный арбитр матча Лука Пайретто остановил матч из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Эвана Н'Дика. Во втором тайме игрок упал на газон, потеряв сознание. Врачами была оказана помощь.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. На 64-й минуте нападающий римлян Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Бриан Кристанте.

На 90+5-й минуте матча победу римлянам принёс защитник Бриан Кристанте с передачи нападающего Пауло Дибалы.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков. «Удинезе» располагается на 17-й строчке, имея 28 очков.