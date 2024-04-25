Джон Терри рассказал о конфликте с Андре Виллаш-Боашем в «Челси» из-за места в самолете

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал конфликте с тренером Андре Виллаш-Боашем, когда последний возглавлял лондонский клуб, из-за того, что молодые игроки команды летели бизнес-классом в самолёте.

«Когда пришел Андре Виллаш-Боаш, мы отправились в Гонконг, и я должен был лететь 13-часовым рейсом эконом-класса, однако молодые игроки сидели в бизнес-классе. Это было частью политики Андре, который не давал привилегий ветеранам команды.

Я сижу и думаю: нет, я никуда не полечу, пока молодые игроки не вернутся в эконом-класс, а лидеры команды, которые довели этот клуб до того состояния, в котором мы находились тогда, не вернутся в бизнес-класс.

Когда Виллаш-Боаш подошёл ко мне и спросил в чём дело, я ответил ему, что не полечу, пока ветераны не вернутся в бизнес-класс. В конце концов, всё закончилось тем, что опытные игроки летели бизнес-классом, а молодые игроки вернулись в эконом.

Виллаш-Боаш попытался показать себя в первый же день, но потерпел неудачу мгновенно», — приводит слова Терри Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.