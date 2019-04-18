Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети поздравил столичный клуб с днём рождения. Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы.

«С днём рождения, „Спартак“, с 97-летием!», — написал итальянский специалист в «инстаграме».

«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионов СССР и 10 раз – чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.



После 23 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое местов в турнирной таблице, отставая от лидирующего в первенстве «Зенита» на 12 очков. В следующем туре красно-белым предстоит принять «Енисей». Матч состоится 21 апреля.