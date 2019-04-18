В матче «Барселоны» и «МЮ» тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

Во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» телевизионные камеры зафиксировали интересный момент, сообщает El Mundo Deportivo.

Голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген подобрал записку, которую форварду «красных дьяволов» Маркусу Рашфорду передал главный тренер его команды Уле-Гуннар Сульшер. В ней наставник сообщил подопечному о смене игровой схемы с «4-3-3» на «4-4-2».

Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

Рашфорд выпустил записку из рук после контакта с Жераром Пике недалеко от владений тер Штегена. Немец, увидев кусок бумаги, развернул его, прочитал и выбросил обратно на место, откуда его и взял.

Напомним, «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче со счётом 3:0.