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В матче «Барселоны» и «МЮ» тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

В матче «Барселоны» и «МЮ» тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Футбол / Лига чемпионов

Во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» телевизионные камеры зафиксировали интересный момент, сообщает El Mundo Deportivo.

Голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген подобрал записку, которую форварду «красных дьяволов» Маркусу Рашфорду передал главный тренер его команды Уле-Гуннар Сульшер. В ней наставник сообщил подопечному о смене игровой схемы с «4-3-3» на «4-4-2».

Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду
Тер Штеген прочитал записку Сульшера Рашфорду

Рашфорд выпустил записку из рук после контакта с Жераром Пике недалеко от владений тер Штегена. Немец, увидев кусок бумаги, развернул его, прочитал и выбросил обратно на место, откуда его и взял.

Напомним, «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче со счётом 3:0.

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