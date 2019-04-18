«Барселона» – «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд в 1/2 финала ЛЧ

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ливерпуль». Букмекеры назвали фаворита противостояния за выход в финал турнира.



Поставить на то, что в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей выйдут каталонцы, можно с коэффициентом 1.65. Это соответствует вероятности 58%. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа можно за 2.25 (42%).



Первый матч полуфинала пройдёт 1 мая в Испании. Ответная встреча в Ливерпуле состоится 7 мая. Победитель пары в решающем матче сыграет с сильнейшим в паре «Тоттенхэм» – «Аякс».



На стадии четвертьфинала «Барселона» оказалась сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а «Ливерпуль» переиграл «Порту» (2:0, 4:1).



Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».