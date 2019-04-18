Капелло: «Реал» собирается потратить € 500 млн предстоящим летом

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал, что «сливочные» планируют потратить большую сумму на усиление команды в ближайшее летнее трансферное окно.

«Я был в Барселоне, и мне сказали, что «Реал» собирается потратить € 500 млн предстоящим летом. Я спросил: «Вы уверены?» Мне ответили утвердительно. Это сказал человек, который много знает о «Реале», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в следующее летнее трансферное окно «Реал» намерен приобрести несколько футболистов, в числе которых форвард лондонского «Челси» Эден Азар. Мадридцы проявляют интерес также к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

«Реал», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.