«Спартак» представил ролик в честь своего 97-летия

Московский «Спартак» в честь своего дня рождения опубликовал ролик под названием «Спартак» — это больше чем жизнь!» Сегодня, 18 апреля, столичному клубу исполнилось 97 лет.

Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз — чемпионом России, что является рекордным показателем на сегодняшний день. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 24-м туре команда Олега Кононова сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.