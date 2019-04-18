«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполнилось 97 лет.

«Спасибо, Массимо», — говорится в сообщении «Спартака».

Фото доступно на странице «Спартака» в «Инстаграме».

«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз — чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московская команда выиграла Российскую Премьер-Лигу и завоевала Суперкубок России.