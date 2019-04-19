Почеттино надеется потратить летом до £ 150 млн на новичков «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино надеется потратить до £ 150 млн (около € 173 млн) на усиление состава команды предстоящим летом. В два предыдущих трансферных окна «шпоры» не получили ни одного новичка, при этом смогли добраться до полуфинала Лиги чемпионов и идут третьими в таблице АПЛ.



Как сообщает Daily Mail, аргентинский тренер хочет приобрести до пяти футболистов в летнее трансферное окно. При этом до сих пор не ясна судьба нескольких нынешних игроков «Тоттенхэма», в том числе Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена.

Издание отмечает, что Почеттино сможет потратить £ 60 млн, а также все средства, которые «шпоры» смогут получить с выручки от продажи имеющихся игроков — в сумме до £ 150 млн.