«Тоттенхэм» – «Аякс»: эксперты назвали шансы команд на финал Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Аякс». Аналитики назвали фаворита противостояния за выход в финал турнира.



Поставить на то, что в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей выйдут англичане, можно с коэффициентом 1.85. Это соответствует вероятности 52%. Сделать ставку на голландский клуб можно за 1.95 (48%).



Первый матч полуфинала пройдёт 30 апреля в Англии. Ответная встреча в Амстердаме состоится 8 мая. Победитель пары в решающем матче сыграет с сильнейшим в паре «Барселона» – «Ливерпуль».



На стадии четвертьфинала «Тоттенхэм» оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0, 3:4), а «Аякс» переиграл «Ювентус» (1:1, 2:1).



Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт 1 июня в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».