Влашич: ЦСКА нужно постараться победить в матче с «Локомотивом»

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Это точно будет непростая игра. В прошедшем туре также был сложный матч с «Оренбургом», в котором мы не смогли добиться нужного результата. Теперь нас ждёт очень важная игра с «Локомотивом», в которой нужно постараться победить», — приводят слова Влашича «Известия».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Локомотив», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (40) — на 4-м месте в таблице.