Кержаков согласился оставить сына жене

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что он больше не будет судиться с женой Миланой Тюльпановой за право опеки над их сыном Артемием.

«Я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы. Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За эти 4 месяца, что сын живёт не со мной, я виделся с ним 6 раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами. Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод, не пытайтесь это понять — необъяснимо.

До этого мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и ещё масса разного бреда). На сегодняшний день условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это всё закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 минут в закрытой комнате", — написал Кержаков в своём «инстаграме».