А. Егоров: пусть Николаев сначала сдаст тесты, не сдал – не работаешь

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, почему в нынешнем сезоне арбитр Алексей Николаев не получает назначения на матчи Премьер-Лиги.

«Пусть Николаев сначала сдаст тесты, а потом у нас будет какой-то разговор. У меня вопросов нет никаких, он просто не сдал тест по физподготовке. У меня профессиональный подход: сдал нормативы – работаешь, не сдал – не работаешь», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В этом сезоне Николаев обслуживал три матча РПЛ в качестве резервного арбитра, в последний раз он работал 1 сентября 2018 года на игре ЦСКА — «Урал». Также Николаев в этом сезоне дважды работал на матчах Футбольной национальной лиги — 12 августа в игре «Балтика» — «Сочи» (2:2) и 18 августа в матче «Нижний Новгород» — «Авангард» (0:1).