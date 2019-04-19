Яя Туре: приехал подписать контракт с киевским «Динамо». Шучу!

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал свой визит в стан киевского «Динамо».



«Почему я здесь? Приехал подписать контракт с «Динамо». Шучу! «Динамо» – очень гостеприимный клуб. Для меня приезд сюда – особые эмоции. Я провёл время с детьми и попытался передать им что-то особенное, чему то их научить. Я получил классные эмоции. Попробовал себя в работе с детьми и осознал, как это трудно. Нужно всегда заботиться о своих игроках. Когда я стал взрослым футболистом, то уже сам о себе заботился. Но если ты тренер, то тебе нужно постоянно контролировать команду, передавать ей свое видение игры. Это непросто.



Думаю, что и детям было интересно. Когда я вижу, как дети смотрят на меня, как слушают, что я говорю, – вижу, что они хотят достигать большего. Возможно, они смогут стать немножко лучше, пообщавшись со мной. Мои планы на будущее? Не знаю, буду с вами искренен. Я всё ещё могу играть, делать на поле определённые полезные вещи. Возможно, скоро я сообщу какие-то новости по этому поводу», – цитирует пресс-служба «Динамо» Туре.

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