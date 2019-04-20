Одриосола сломал ключицу на тренировке «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола, с большой долей вероятности, больше не сыграет в текущем сезоне, информирует Marca.

На пятничной тренировке команды 23-летний игрок неудачно приземлился на газон после единоборства с Винисиусом Жуниором. Из-за сильной боли в левом плече он досрочно покинул занятие. Позже прошёл медицинское обследование, которое выявило у него перелом ключицы. Пока неизвестно, будет ли сделана игроку операция.

Одриосола перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Реала Сосьедад» за 30 млн евро. В текущем сезоне в составе «Королевского клуба» в 22 матчах на счету защитника один результативный удар и девять голевых передач. Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года.