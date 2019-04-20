Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

«Последние два дня были очень тяжелыми для нас. Мы могли проиграть Премьер-лигу сегодня, после вылета из Лиги чемпионов это было бы действительно тяжело. Как футболист, я не смог бы сделать того, что сделали мои игроки сегодня. Была равная игра. „Тоттенхэм“ создал больше моментов, чем в среду. В случае поражения мы бы потеряли титул, а соперник ничего не терял.

Даже если не выиграем титул, мы всё равно были в замечательной гонке. Неважно, что будет дальше. Будем бороться до конца, посмотрим, как далеко доберемся. Мы сражаемся с «Ливерпулем», одной из лучших команд, которые я видел за всю жизнь. Если победим, то будем счастливы", — приводит слова Гвардиолы BBC.